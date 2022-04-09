Страны ЕС прекратили пропуск автомобилей из России и Беларуси

Страны Европейского союза прекратили пропуск на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

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"С 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Беларусью, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и РБ", — сказано в сообщении.

Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

При этом, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и с/х продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

При этом беларуское провластное издание "Белта" сообщает, что на границе РБ с ЕС по состоянию на 16:00 9 апреля скопилась очередь из 2,4 тыс. фур, которые должны покинуть территорию ЕС до 16 апреля.

На беларуско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" собралось более 410 грузовиков, "Урбаны" - более 200 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 грузовиков, "Котловка" - 320, "Каменный Лог" - более 340, "Бенякони" - более 450, "Привалка" - более 330 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" собралось более 290 фур, "Козловичи" – более 100 фур.

Напомним, Совет Европейского Союза 8 апреля принял пятый пакет санкций против Российской Федерации.

Помимо прочего санкции предусматривают запрет на все российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.