Країни ЄС припинили пропуск автомобілів з Росії та Білорусі

Країни Європейського Союзу припинили пропуск на свою територію автомобілів, зареєстрованих у Росії та Білорусі. Про це повідомляє Федеральна митна служба Росії.

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"З 8 квітня 2022 року митні служби країн Євросоюзу, що межують з Росією та Білоруссю, посилаючись на п'ятий санкційний пакет, припинили допуск на територію ЄС автотранспорту, зареєстрованого в РФ та РБ", - йдеться у повідомленні.

Нові санкції зачепили заборону на автомобільні вантажоперевезення територією ЄС, у тому числі транзитні. Тепер транспортні засоби міжнародного перевезення з російськими та білоруськими реєстраційними знаками не зможуть переміщати вантажі територією країн ЄС.

При цьому обмеження поки що не поширюються на автомобільні вантажоперевезення, що здійснюють доставку фармацевтичної, медичної, харчової та с/г продукції, включаючи пшеницю, а також доставку енергоносіїв, кольорових металів та добрив. Автодорожнє сполучення для гуманітарних цілей також залишається відкритим.

При цьому білоруське провладне видання "Белта" повідомляє, що на кордоні РБ з ЄС станом на 16:00 9 квітня зібралася черга з 2,4 тис. фур, які мають залишити територію ЄС до 16 квітня.

На білорусько-латвійському кордоні перед пунктом пропуску "Григорівщина" зібралося понад 410 вантажівок, "Урбани" - понад 200 вантажівок.

В'їзду до Литви перед пунктом пропуску "Відзи" очікують понад 20 вантажівок, "Котлівка" - 320, "Камінний Лог" - понад 340, "Беняконі" - понад 450, "Привалка" - понад 330 фур.

На польському напрямку перед пунктом пропуску "Берестовиця" зібралося понад 290 фур, "Козловичі" – понад 100 фур.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 8 квітня ухвалила п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Окрім іншого, санкції передбачають заборону на всі російські та білоруські автотранспортні підприємства, що перешкоджають перевезенню вантажів автомобільним транспортом у межах ЄС, у тому числі транзитом.