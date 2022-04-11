Країни ЄС готують новий пакет санкцій проти РФ, який включає обмеження щодо нафти

Країни ЄС розпочали роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями". Найближчим часом міністри закордонних справ обговорять подальші кроки щодо посилення заходів проти Росії через її військову агресію проти України.

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Про це пише Reuters.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн ЄС сьогодні, 11 квітня, обговорять подальші кроки щодо ситуації в Україні, включаючи нові санкції проти Росії.

"Санкції завжди на столі. Міністри обговорять подальші кроки", — сказав він.

При цьому глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС розпочали роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями".

"Єврокомісія абсолютно ясно заявила, що ми починаємо роботу над шостим пакетом санкцій з нафтовими опціями. Це означає, що ми вже розпочали роботу з досягнення консенсусу", — повідомив він.

Зазначимо, нещодавно Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Одна з ключових заборон у ньому — ембарго на російське вугілля, але воно починає діяти лише із серпня 2022 року.

Європарламент у свою чергу вимагає повного ембарго на російські енергоносії. Відповідну резолюцію підтримали 413 європарламентарів.

Водночас про негайну заборону імпорту російського газу поки не йдеться. Проте МЗС Італії заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.