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После выборов президента Франции Евросоюз обсудит эмбарго на нефть РФ
В Евросоюзе настроены ввести запрет на покупки российской нефти из-за агрессии этой страны по отношению к Украине. Об этом сообщает The New York Times.
По данным источников издания, союз сейчас движется к принятию поэтапного запрета, который позволит найти альтернативных поставщиков. По такой же схеме ЕС действовал при введении эмбарго на российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Недавно Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Одно из ключевых запретов в нем — эмбарго на российский уголь, но оно начинает действовать лишь с августа 2022 года.