Швейцария поддержала санкции ЕС против России

13 апреля Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к новому пакету санкций, который принял Европейский Союз в отношении России и Беларуси.

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"Список санкций Швейцарии теперь полностью соответствует списку Евросоюза", – говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

В то же время, по информации Федерального совета, это решение не распространяется на меры ЕС, которые касаются закрытия портов для российских судов, а также сухопутной перевозки грузов.

Напомним, Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций против РФ, который включает расширение перечня тех, к кому применят персональные меры.

В санкционном списке много известных фамилий: бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Кесаев, Саид Керимов, братья Ротенберги, Герман Греф, предполагаемые дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, совладелец концерна "Группа Альянс" Муса Бажаев, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин, генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Этот перечень пополнили и руководящие сотрудники росСМИ: Сергей Михайлов из ТАСС, Павел Гусев из "Московского комсомольца", Олег Добродеев из ВГТРК, Владимир Сунгоркин из "Комсомольской правды".

ЕС также заморозил активы оружейного концерна "Калашников", ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", ряда компаний: "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод" и других.

Один из ключевых запретов – эмбарго на российский уголь – начнет действовать с августа 2022 года. Хотя отказ от угля, по данным зарубежных СМИ, должны были ввести на месяц раньше.