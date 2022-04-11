Угорщина погодилася платити за газ рублями. Глава МЗС Сійярто вважає, що це не суперечить санкціям

Влада Угорщини вирішила погодитися на вимогу російського президента Володимира Путіна платити за газ рублями. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що нібито зміна валюти для проведення розрахунку за постачання енергоресурсу не порушує чинних санкцій.

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Про це повідомляє видання Reuters.

Згідно зі схемою, про яку розповів Сійярто, дочірня компанія угорської енергетичної групи MVM CEE Energy оплачуватиме новий рахунок у євро, які "Газпромбанк" конвертує в рублі. Після цього гроші перекажуть російській компанії "Газпром експорт".

"Щодо оплати в рублях, то у нас є рішення, яке не порушує жодних санкцій, але водночас забезпечує газопостачання Угорщини", - зазначив Сійярто.

Він повідомив, що можливість оплачувати рахунки в іншій валюті, а не в євро, була включена до двостороннього контракту між CEE Energy та "Газпром експорт". Цей контракт уклали у вересні.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включені всі держави-члени ЄС, у тому числі Угорщина.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу рублями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.

У свою чергу Японія, найбільший імпортер російського ЗПГ в Азії, не має уявлення, як Росія забезпечуватиме дотримання цієї вимоги.

Таким чином, Угорщина стала єдиною країною, яка вирішила погодитися на вимоги Москви.