МЗС України: Угорщина заохочує агресію Росії, коли не визнає відповідальність армії РФ за "Бучанську різанину" та збирається платити за газ рублями

Міністерство закордонних справ України відреагувало на позицію угорської влади, яка докорінно відрізняється від європейської. У відомстві вважають, що якщо Угорщина не хоче визнавати відповідальність Росії за вбивства в Бучі, Ірпені, Гостомелі, то цим країна свідомо зміцнює почуття безкарності Росії.

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Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

Те саме відбувається, коли угорська влада заявляє про готовність здійснювати оплату за російський газ рублями.

"РФ намагається перевести розрахунки з постачання газу до Європи в національну валюту, щоб врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській військовій машині потрібні ресурси для продовження війни проти України. У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ у рублях як недружню позицію по відношенню до нашої держави", — зазначив Ніколенко.

Спікер українського МЗС порадив керівництву Угорщини реально оцінити ситуацію та "перейти на правильний бік історії".

У зв'язку з цим зазначимо, що раніше Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти Орбана, оскільки впевнені, що він проводить пропутинську політику.

Більше того, через підрив стандартів верховенства права у блоці Європейська комісія має намір запустити новий потужний механізм для скорочення фінансування Угорщини. Зазначимо, що про це рішення замислилися ще до початку повномасштабної війни між РФ та Україною.

Єврокомісія в листопаді 2021 року направила до Будапешта офіційний лист із проханням надати інформацію про побоювання про верховенство права. Відповідь Угорщини прийняла рішення про скорочення фінансування країни.