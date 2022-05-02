Єврокомісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту — Reuters

Два представники Європейської комісії заявили в коментарі виданню Reuters, що, можливо, Угорщини та Словаччини дозволять не вводити заборону на імпорт нафти з Росії, оскільки ці дві країни найбільше залежать від енергоносіїв країни-агресора.

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Очікується, що у вівторок, 3 травня, Єврокомісія завершить роботу над шостим пакетом санкцій ЄС проти Росії, який включатиме заборону на купівлю російської нафти, експорт якої є основним джерелом доходів Кремля.

Загалом ЄС залежить від імпорту російської нафти на 26%, але цей показник варіюється залежно від країни.

Угорщина — країна, якій російська нафта потрібна порівняно у великих обсягах. Угорський уряд неодноразово заявляв, що не підпишеться під санкціями, що стосуються енергетики. Словаччина також є однією з країн ЄС, найбільше залежних від російського викопного палива.

За словами одного з чиновників, щоб зберегти єдність блоку з 27 країн, Комісія може запропонувати Словаччині та Угорщині "виключення чи тривалий перехідний період".

Зазначимо, що раніше німецький телеканал ZDF із посиланням на свої джерела повідомив, що Угорщина відкликала своє вето на нафтове ембарго проти Росії після інтенсивних переговорів.