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Росія попередила Угорщину про напад на Україну, - Данилов
Угорщину було заздалегідь попереджено РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну, про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО України Олексій Данилов.
"Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Більше того, вона була попереджена наперед Путіним про те, що буде напад на нашу країну", - стверджує секретар Ради Національної безпеки та оборони.
За його словами, Угорщина вважала, що може забрати частину української території.
"Подивимось, які наслідки будуть після війни для цієї країни", - додав Данілов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, глава угорського уряду Віктор Орбан опинився на сайті "Миротворець". Прем'єр-міністр потрапив до бази зрадників як "посібник російських військових злочинців".
Українська сторона відкрито заявляла , що Угорщина свідомо зміцнює почуття безкарності Росії.