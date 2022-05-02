Росія попередила Угорщину про напад на Україну, - Данилов

Угорщину було заздалегідь попереджено РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну, про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО України Олексій Данилов.

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"Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Більше того, вона була попереджена наперед Путіним про те, що буде напад на нашу країну", - стверджує секретар Ради Національної безпеки та оборони.

За його словами, Угорщина вважала, що може забрати частину української території.

"Подивимось, які наслідки будуть після війни для цієї країни", - додав Данілов.

Нагадаємо, глава угорського уряду Віктор Орбан опинився на сайті "Миротворець". Прем'єр-міністр потрапив до бази зрадників як "посібник російських військових злочинців".

Українська сторона відкрито заявляла , що Угорщина свідомо зміцнює почуття безкарності Росії.