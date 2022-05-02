Премьер-министр Венгрии Орбан попал в базу сайта "Миротворец"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан оказался на сайте "Миротворец". Премьер-министр попал в базу предателей как "пособник российских военных преступников".

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Кроме того, в базе его отметили как "соучастника преступлений власти РФ против Украины и ее граждан".

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором", — сказано в характеристике Орбана на сайте "Миротворец".

Сайт "Миротворец" создали в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником МВД Украины. С того момента на портале публикуются персональные данные людей, которых подозревают в агрессии против Украины.

Напомним, 3 апреля на парламентских выборах в Венгрии в четвертый раз подряд Орбан одержал убедительную победу.

С европейскими коллегами у Орбана сложные отношения. В частности, Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против Орбана из-за пророссийской позиции премьер-министра. Считается, что у Орбана тесная связь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, поэтому венгерская сторона сохраняет пассивную позицию в вопросах российско-украинской войны. Хотя Венгрия поддержала санкции против РФ.

В свою очередь украинская сторона открыто заявляла, что Венгрия сознательно укрепляет чувство безнаказанности России.