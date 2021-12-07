Киберполиция занялась сайтом "Миротворец": обратилась омбудсмен Денисова

В Киберполиции возбудили уголовное дело из-за размещения персональных данных на сайте "Миротворца". Об этом сообщает “Громадське”.

Уголовное дело в Киберполиции возбудили после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

Школьницу внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который прошел на оккупированной территории Луганской области.

"Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других. И мы увидели, что там она не одна, и поэтому мы сегодня как раз обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал. Потому что он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", — прокомментировала свое обращение Денисова.

Сейчас Киберполиция проверяет наличие в базе «Миротворца» малолетних и несовершеннолетних детей.

Расследование производится по статье 182 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция — арест до шести месяцев либо лишение или ограничение свободы до пяти лет.

В базу сайта "Миротворец" вносят тех, кто, по мнению владельцев ресурса, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Опубликованы данные тысяч людей, причастных к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Государства ЕС еще в мае 2016 года требовали закрыть "Миротворец", когда на нем были обнародованы списки журналистов, получавших "аккредитацию" от представителей "ДНР". Во время скандала сайт объявил о закрытии, но впоследствии решил возобновить работу. К созданию "Миротворца" имеет отношение на тот момент советник министра внутренних дел, а сейчас заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

С 2018 года в базу сайта начали вносить также украинцев, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье. В том же году в перечне "антиукраинских" деятелей на сайте "Миротворец" появился бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, что вызвало резкую реакцию Германии.