Вадим Новинский попал в "черный список" сайта "Миротворец"

Народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь (ОПЗЖ) Вадима Новинского занесли в черный список сайта "Миротворец" как агента влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине.

Как сообщается на сайте, Новинского подозревают в руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни, а также в распространении кремлевской пропаганды.

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Кроме этого, нардепа называют противником независимости украинского православия от РПЦ. В частности, Новинский известен как один из главных покровителей УПЦ МП (Украинская Православная церковь Московского патриархата — Delo.ua). Его также называют главным спонсором этой церкви.

Новинского также обвиняют в отрицании российской агрессии в Украине.

Напомним, Вадим Новинский получил украинское гражданство 29 мая 2012 года Указом президента Виктора Януковича как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной.

В июле 2019 года Новинский баллотировался в Раду от политической партии "Оппозиционный блок".

Первый возглавлял список партии, но она набрала лишь 3% голосов и в парламент не прошла, после чего Мураев решил восстановить созданную лишь менее года назад партию "Наши". Новинский же в Раду прошел, выиграв выборы в одномандатном округе №57 в Донецкой области.

Напомним также, что "Смарт-холдинг" Новинского в апреле продал группе компаний Dragon Capital и чешскому банкиру Ивану Свитеку Юнекс Банк.