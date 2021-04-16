Компания Dragon Capital купила у Новинского Юнекс Банк

Группа компаний Dragon Capital (DC) совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили сделку по приобретению у группы компаний Смарт-холдинг 100% акций ПАО "Юнекс Банк".

Как сообщает пресс-служба компании, в результате сделки Dragon Capital получила 75,01% акций UnexBank, а Иван Свитек — соответственно, 24,99%.

Кроме этого, Свитек назначен председателем правления финучреждения.

В DC заявили, что Dragon Capital и Иван Свитек обладают необходимой экспертизой, чтобы вывести UnexBank на топовые позиции рейтингов лидеров банковского сектора Украины.

"Мы планируем, что в течение следующих нескольких лет банк станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов, а также внедрение новых инновационных продуктов", — отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций напрямую экс-главой украинского Альфа-Банка Иваном Свитеком.

Юнекс Банк до этого времени находился в собственности кипрской Withine Investments Ltd., которая, в свою очередь, принадлежит Smart Investments (CY) Ltd Новинского.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Юнекс Банк с показателем 891,3 млн грн занимал 63-е место среди 73 действовавших в стране банков.