Стороны разорвали сделку по покупке Dragon Capital 100% акций Идея Банка

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций украинского Идея Банка (Львов) у польского Getin Holding S.A. разорвана.

Об этом говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

"Правление Getin Holding SA (Эмитент) (...) сообщает, что по состоянию на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Идея Банк (...), заключенное Эмитентом (...) с Dragon Capital Investments Limited (...) и физическим лицом (Покупатель 1) в качестве покупателя и Dragon Capital LLC (...) в качестве брокера было прекращено из-за прецедента невыполнения условий, то есть Эмитент и Покупатель 1 не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка", — говорится в сообщении.

Согласно ему, до даты публикации соответствующего отчета правление Getin Holding SA не получало никакой информации об одобрении сделки Национальным банком Украины (НБУ), что являлось одним из условий передачи прав собственности на акции в Идея Банке.

В результате расторжения соглашения об условной продаже Идея Банка, были автоматически прекращены условный договор купли-продажи 100% акций ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) и соглашение о разделе прибыли.

Напомним, 20 декабря 2019 года компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций "Идея Банк" (г. Львов) в Getin Holding S.A. (Польша).

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что польский Getin Holding S.A. и Dragon Capital близки к подписанию соглашения о продаже "Идея Банка". Поляки хотят продать банк почти за 60 млн долларов. Также сообщалось, что Иван Свитек после завершения работы в должности генерального менеджера "Альфа-Банка" остался в Украине и сейчас занимается "проектом "Идея Банк", не исключив возможности участия Свитека в капитале учреждения.

Напомним, в октябре 2019 года впервые появилась информация, что польская компания Getin Holding S.A намерена продать 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис", со штаб-квартирой в Киеве.

Отметим, что в состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

"Идея Банк" — украинский банк с главным офисом во Львове. Один из первых коммерческих банков в Украине, основанный в 1989 году под названием "Прикарпатлисбанк". Позже неоднократно менял название: в 1995 на "Прикарпатье", в 2007 на "Плюс Банк", с 2011 года имеет нынешнее название — "Идея Банк". С 2007 года банк входит в польскую финансовую группу Getin Holding. Группа, среди прочего, включает одноименные банки в Польше, Румынии и Беларуси.

По состоянию на 1 января 2018 года, общие активы "Идея банка" составляли 4,3 миллиарда гривен, по их размерам он занимает 31 место среди всех 82 банков в Украине. Сеть обслуживания банка включает в себя 82 отделения во всех регионах Украины. Регулятивный капитал "Идея Банка" на 1 октября 2019 года составлял 877,5 млн грн.

А Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.