НБУ разрешил Фиале и экс-главе Альфа-Банка Свитеку купить Юнекс Банк у Новинского

Национальный банк Украины согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций напрямую экс-главой украинского Альфа-Банка Иваном Свитеком. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Такие решения 1 апреля принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.
"Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей. Напомним, сегодня контроллером АО "Юнекс Банк" является Вадим Новинский, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка", — отметили в НБУ.
Юнекс Банк на сегодня находится в собственности кипрской Withine Investments Ltd., которая, в свою очередь, принадлежит Smart Investments (CY) Ltd Новинского.
Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Юнекс Банк с показателем 891,3 млн грн занимал 63-е место среди 73 действовавших в стране банков.
Напомним также, что в конце февраля кипрские компании Новинского закрыли сделку по приобретению 29,8% "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта".