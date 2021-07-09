Новинский передумал покупать телеканал "Наш" у Мураева

Группа компаний "Смарт-холдинг" решила выйти из переговорного процесса о возможной покупке телеканала "Наш". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба внефракционного депутата Верховной Рады и владельца "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", — заявил нардеп.

Он также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации.

Напомним, телеканал "Наш" был основан в ноябре 2018 года, вскоре после создания (переименования созданной ранее) партии Мураева "Наши" и стал вещать вместо эфира женского телеканала "Макси ТВ".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в начале декабря огласил ООО "Наша Прага" предупреждение за самовольное переформатирование "Макси ТВ" и отказал в переоформлении лицензии за вещание, аргументируя это наличием лицензии у музыкального телеканала из Черновцов с таким же названием.

30 октября 2019 года телеканал все же получил лицензию на спутниковое вещание, но оформленную не на ООО "Наша Прага", а на ООО "Наш 365", владельцами которого является менеджмент канала.

Отметим, что и Мураев, и Новинский в июле 2019 года баллотировались в Раду от одной политсилы — партии "Оппозиционный блок".

Первый возглавлял список партии, но она набрала лишь 3% голосов и в парламент не прошла, после чего Мураев решил восстановить созданную лишь менее года назад партию "Наши". Новинский же в Раду прошел, выиграв выборы в одномандатном округе №57 в Донецкой области.

Напомним также, что "Смарт-холдинг" Новинского в апреле продал группе компаний Dragon Capital и чешскому банкиру Ивану Свитеку Юнекс Банк.