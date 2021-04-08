Компания Новинского продолжит управлять ТЦ "Амстор" вместе с купившей их Concorde Capital

Торговыми центрами сети "Амстор", купленными в конце 2020 года инвестгруппой Concorde Capital Игоря Мазепы на аукционе Укрэксимбанка, продолжит управлять входящий в группу Smart Holding Вадима Новинского оператор коммерческой недвижимости East Solution Group.

К такому соглашению об управлении и развитии этих ТЦ на условиях партнерства пришли Concorde и Smart, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Concorde Capital.

"Данное стратегическое партнерство предусматривает передачу в управление ESG семи торговых центров в Запорожской, Полтавской и Донецкой областях. Это позволит получить дополнительные конкурентные преимущества для всей сети и достичь оптимальных условий сотрудничества с контрагентами", — отметили в компании.

ESG до момента заключения данного соглашения уже управляла сетью торговых центров в восточных регионах Украины, а наработанная им база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов, в том числе "Золотой Век", "Лотос", EVA, "Фокстрот", Brocard, "Сильпо" и Comfy.

Как отмечают в инвестгруппе, для Concorde Capital данное соглашение позволит снизить риски операционного управления, а ESG, в свою очередь, сможет предложить больше торговых площадей и на более выгодных условиях своим клиентам, дополнив партнерство своей операционной экспертизой и наработанными коммерческими связями.

В то же время Антимонопольный комитет Украины сообщил, что в четверг рассмотрит предоставление Smart Investments (CY) Ltd права на опосредованную покупку доли в более 50% ООО "Мадера Девелопмент" (Киев), конечным владельцем которой является основатель Concorde Capital Мазепа.

В середине декабря 2020 года именно эта компания приобрела на аукционе имущество части сети супермаркетов и ТЦ "Амстор" за 456 млн грн при стартовой цене лота 283 млн грн. В торгах также участвовало ООО "Финансовая компания "Ю-Бейс", предложившая 304 млн грн.

Как отмечала пресс-служба Укрэксимбанка, имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" в сумме 2 млрд грн. В лот вошли здания общественно-торговых центров и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе.

Торговые площадки сети состоят из магазинов форматов "гипер-" и "супермаркет", "торговый центр", Cash & Carry, рассчитаны на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкорт, а также для проведения развлекательных мероприятий.

Сеть "Амстор", по информации на ее сайте, теперь включает 14 торговых центров в Запорожье (5), Мариуполе (3), Мелитополе, Кременчуге, Краматорске, Николаеве, Северодонецке и Бердянске под управлением ESG. Общая площадь аренды ТЦ превышает 170 тысяч квадратных метров.