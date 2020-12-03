Укрэксимбанк единым лотом продает имущество бывшей сети супермаркетов "Амстор"

Укрэксимбанк предлагает для продажи большой инвестиционный лот — имущество розничной торговой сети "Амстор", расположенное в нескольких городах.

Начав деятельность как сугубо местный ритейлер Донетчины и Запорожья, компания осуществила экспансию в другие регионы Украины, что дало ей возможность позиционировать масштабы бизнеса уже в статусе национального оператора. Более того — в период общего роста покупательских настроений потребителей по показателям прибыльности эта торговая сеть вошла в число "голубых фишек" украинского рынка.

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Торговые площадки сети состоят из магазинов формата "гипер- и супермаркет", "торговый центр", Cash & Carry и т.п., рассчитаны на обслуживание широкого круга потребителей и предназначены для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкортах, а также проведения развлекательных мероприятий.

Удобное расположение супермаркетов и активная маркетинговая поддержка способствовали быстрому росту популярности среди населения. Торговые центры стали привычным местом покупок для сотен тысяч потребителей, часть из которых проживают в зоне пешей доступности. Эффективность бизнеса на этих торговых площадях подтверждена многолетним присутствием якорных арендаторов, среди которых известные бренды и отечественные сети по продаже ювелирных изделий, косметики, парфюмерии и средств гигиены, продовольственных продуктов, бытовой техники и электроники.

Об инвестиционной привлекательности актива также свидетельствует опыт совместного развития сети в рамках партнерского соглашения с большой торгово-промышленной группой, что позволило успешно восстановить ее деятельность после корпоративного конфликта учредителей.

Имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор".

Перечень и характеристики объектов

Двухэтажное здание общественно-торгового центра (лит. А-2, А1-3, А2-1, А3-3, а-а10)

Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Маяковского, д. 1-М

Площадь, кв.м: 13 526,50

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. Территория заасфальтирована, вымощена тротуарной плиткой, есть парковка на 173 автомобиля. Комплекс фактически используется торговыми сетями "Сильпо", "Комфи" и другими арендаторами.

Трехэтажное здание общественно-торгового центра (лит. А-3)

г. Запорожье, Хортицкий р-н, проспект Преображенского инженера, д. 13

Площадь, кв.м: 11 609,60

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. Здание фактически используется торговыми сетями "Сильпо", "Комфи", "Эльдорадо" и другими арендаторами.

Комплекс (состоит из здания лит. А-2, трансформаторной подстанции Б-1, пожарного водоема №1)

Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, д. 79

Площадь, кв.м: 6 887,40

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. К зданию имеются подъездные пути, парковка на 180 мест. Комплекс фактически используется торговой сетью "Сильпо" и другими арендаторами.

Здание общественно-торгового центра (лит. А-1,2)

г. Запорожье, Коммунарский р-н, ул. Новокузнецкая, д. 41

Площадь, кв.м: 11 557,10

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. Здание фактически используется торговой сетью "Сильпо" и другими арендаторами.

Здание общественно-торгового центра (лит. А, а-а9), трансформаторная подстанция ТП №2 (лит. Б,б)

Полтавская обл., г. Кременчук, ул. Халаменюка Александра, д. 7

Площадь, кв.м: 13 429,70

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. Здание фактически используется торговыми сетями "Сильпо", "Комфи", "Эльдорадо" и другими арендаторами.

Нежилое здание: основное здание с пристроенными навесами и лестницей, лит. А-1, А1-1, А2-2, А3-3, А4-1, а-1, а1-1, а2-1, а5-1, а3, а4

Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Куприна, д. 2

Площадь, кв.м: 24 502,20

Общее состояние — удовлетворительное, находится под охраной. В настоящее время в здании расположен магазин мебели, а также магазин хозяйственных товаров и цветов.

Земельный участок

г. Киев, массив Березняки, пересечение улицы Березняковской и Днепровской набережной

Общая площадь 4,0107 га, кадастр. №8000000000:90:140:0017. Целевое назначение — для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-торгового комплекса.

Земельный участок

г. Одесса, ул. Генерала Петрова, кадастр. №5110137300:67:002:0002

общая площадь 7,7567 га

Движимое имущество — оборудование

Торговое оборудование, оборудование морозильных и холодильных камер, систем кондиционирования и вентиляции.

Расположение: г. Запорожье, ул. Чаривная, 74; г. Кременчуг, ул. Халаменюка, 7; г. Бердянск, ул. Коммунаров, 75 З; г. Запорожье, ул.Бородинская, 20б; г. Краматорск, ул. Маяковского, 1М; г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 79; г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 41; г. Запорожье, пр. Советский, 13.

Аукцион по продаже имущества пройдет на площадке Prozorro: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-24-000117-1?fbclid=IwAR3xITzw0SQerBGziZ5fK1TzcBB33NpphpC1k9hIJ9b-yY09FlX1zvzHjpg

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Контактное лицо: Александр, тел. (044) 247-38-49, моб. тел. (095) 285-56-30