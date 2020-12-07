Из Укрэксимбанка уволился член правления, отвечавший за "плохие" кредиты

Государственный Укрэксимбанк уволил по соглашению сторон члена правления Вадима Полищука, руководившего департаментом по работе с неработающими активами. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"После проведения первого этапа оценки состояния проблемной задолженности и утверждение стратегии управления проблемными активами Укрэксимбанка, наблюдательный совет и правление банка продолжают системную работу с неработающими активами. В частности, с 7 декабря по соглашению сторон прекращаются полномочия Вадима Полищука", — сказано в нем.

Руководство банка выражает благодарность Полищуку за выполнение взятых на себя после победы на конкурсе обязательств по ликвидации проблемной задолженности Укрэксимбанка. Отмечается, что экс-член правления совершил масштабную реорганизацию деятельности банка по этому направлению.

За короткий срок под его руководством удалось, в частности, реструктуризировать кредиты объемом более 2 млрд грн, обеспечить погашение проблемной задолженности в сумме около 300 млн грн, разработать и утверждение стратегии работы с "плохими" кредитами и план снижения их доли в активах банка, а также активное участие банка в работе с донорами и регуляторами по улучшению нормативной базы по этому направлению.

Напомним, Полищук был назначен членом правления 13 мая нынешнего года.

Отметим, что Укрэксимбанк является самым убыточным среди всех украинских банковских учреждений. По итогам третьего квартала банк получил 2,25 млрд грн убытка, что более чем вдвое превысило отрицательный финрезультат всех остальных убыточных банков.

В сентябре Кабинет министров решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн, для чего выпустить 15-летние облигации внутреннего государственного займа на указанную сумму.