НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки в третьем квартале

Украинские банки заработали в июле-сентябре суммарно 37,6 млрд грн. При этом, как свидетельствуют данные Национального банка Украины, государственный Укрэксимбанк оказался самым убыточным, получив отрицательный финрезультат в 2,25 млрд грн.

Среди банков с иностранным капиталом наибольший убыток получил сворачивающий свою деятельность Проминвестбанк — 652 млн грн. Убыток Правэкс Банка составил 125,5 млн грн, а дочерний банк казахстанского БТА — 74,8 млн.

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Убытки частных банков оказались не столь значительны: наибольший получили Юнекс Банк — 23 млн грн, а также Украинские банк реконструкции и развития — 11,8 млн.

В свою очередь, наиболее прибыльным за отчетный период среди этой категории оказался Первый украинский международный банк, заработавший 2,06 млрд грн. Прибыль Универсал Банка составила 409,2 млн грн, банка "Пивденный" — 257,3 млн, а ТАСкомбанка — 224,3 млн.

Среди иностранных банков наибольшую прибыль получил Райффайзен Банк Аваль — 3,12 млрд грн. Также более 1 млрд грн заработали за три месяца ОТП Банк (1,513 млрд), Ситибанк (1,034 млрд) и Укрсиббанк (1,005 млрд).

Государственный Ощадбанк показал положительный финрезультат в 4,74 млрд грн. ПриватБанк, напомним, закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн.

Напомним, в октябре бизнесмен Сергей Тигипко, подавший в НБУ документы для согласования покупки Проминвестбанка, заявил, что намерен вывести его с рынка и перевести рабочие активы в свой ТАСкомбанк.