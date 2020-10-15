Тигипко хочет вывести ПИБ с рынка, сконцентрировав рабочие активы в ТАСкомбанке

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко, подавшийв Национальный банк через свою компанию Luregio Limited документы для согласования покупки Проминвестбанка, намерен вывести его с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк. Об этом он заявил в ходе проходяшего в Киеве 15 октября Ukrainian Banking Forum, передает "Интерфакс-Украина".

"Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБа и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк. Остальное оставим на финансовые компании", — сказал Тигипко.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка с рынка.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт — много банков покупали, много продавали. Поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", — отметил Тигипко.

Напомним, 8 октября Антимонопольный комитет одобрил покупку ПИБа компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Напомним, в августе 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Украиной об экспроприации ее дочернего Проминвестбанка запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

14 августа 2019 года Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск ПИБа к фондовой бирже ПФТС о признании противоправным и прекращении аукциона. Ранее, 31 июля 2019 года, Печерский райсуд Киева запретил продажу акций ПИБа.

В сентябре 2020 года Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) о том, что Украина в лице Министерства юстиции должна остановить принудительную продажу акций Проминвестбанка и не совершать любые эквивалентные действия в их отношении.

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ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций — 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

Владельцем ТАСкомбанка с пакетом акций в 99,93% является непосредственно Тигипко.

По данным НБУ, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПИБ занимал 12-е место (41,95 млрд грн), а ТАСкомбанк — 18-е (22,58 млрд) среди 75 банков.