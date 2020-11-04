ПриватБанк заявил в полицию об угрозах расправой топ-менеджеру

Государственный ПриватБанк подал в полицию заявление с требованиями расследовать угрозы личной расправы, поступившие в адрес топ-менеджера банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

"Получение личных сообщений с угрозами физической расправы является очередной попыткой дестабилизации работы банка и элементом персонального давления и преследования его руководства", — сказано в нем.

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В банке считают, что угрозы связаны с выполнением топ-менеджером своих обязанностей, касающихся реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц.

"Шантаж и личные угрозы, так же как и другие элементы давления, оказываемого на руководство ПриватБанка в течение четырех лет, имеют целью запугивание и торможения процессов, связанных с эффективной трансформацией банка. Такое преследование является незаконным и неприемлемым в современном обществе", — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Отметим, что ПриватБанк закончил третий квартал нынешнего года с прибылью 21,3 млрд грн.

Напомним также, что ранее в финучреждении сетовали на то, что оно было фактически отстранено от влияния на латвийский PrivatBank.