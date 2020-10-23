"Я была шокирована": Гонтарева объяснила включение своего имени в иск Суркиса к Порошенко

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что была указана соответчиком по иску один из братьев Суркисов Игоря и шести связанных с ними офшорных компаний к экс-президенту Петру Порошенко лишь ради подпадания иска под английскую юрисдикцию. Об этом она заявила в интервью изданию "НВ Бизнес".

"Я была шокирована, потому что у меня нет сомнений, для каких целей меня туда привлекли. Из 200 пунктов, описанных в иске, я встречаюсь ровно в одном пункте №31, в котором описано исполнение моих служебных обязанностей как главы Нацбанка. Они меня туда вписали как якорного обвиняемого только для того, чтобы получить юрисдикцию лондонского суда — я английский резидент", — сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что средства компаний Суркисов, признанных связанными лицами ПриватБанка, лежавшие на депозитах в этом банке, были конвертированы в его капитал при национализации законно, а предъявлять претензии по этому поводу лично ей бессмысленно.

"Вы же помните, как происходила национализация ПриватБанка? У нас же есть закон, в этом законе прописано девять критериев определения связанных лиц. Кроме того, есть комитет в составе 20 человек. Им и руководствовались. Я на уровне правления видела только общую картину. Приплетать меня — полный нонсенс", — подчеркнула экс-глава НБУ.

Гонтарева также заявила, что подала ходатайство об отклонении иска. По ее словам, ходатайство должны рассмотреть 23 марта 2021 года.

"Но что ужасно лично для меня — что мне приходится на этот процесс тратить очень много личных средств. Нужен не только адвокат, но и баристер, который ходит в суд. Здесь все это безумно дорого, и как английский резидент я еще плачу налог, похожий на наш НДС. Так что после каждого похода в суд получаю счет от юриста в большем размере, чем моя месячная зарплата. Не только я, вся моя семья в шоке", — посетовала она.

Напомним, Печерский райсуд Киева обязал ПриватБанк вернуть компаниям братьев Суркисов около 350 млн долларов, которые были зачислены в капитал банка при его национализации в конце 2016 года. Министерство юстиции подало апелляцию на это решение.

В июне Верховный суд признал эту процедуру законной, но оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

О подаче Суркисами иска против Порошенко в Великобритании стало известно в январе. По данным издания ZN.ua, истцы утверждаюи, что пятый президент Украины заключил с ними контракт на покупку доли телеканала "1+1", но договор не выполнил. Также Суркисы якобы говорят, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал Порошенко вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата. Сам экс-президент эти обвинения отвергает.