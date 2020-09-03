ПриватБанк проиграл братьям Суркисам судебный спор на $350 млн

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление оффшорных компаний братьев Суркисов о выполнении решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Об этом сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев, передает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Пожидаева, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу (ГИС) для принудительного списания средств со счетов банка.

В соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012 — 2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения.

Читайте также: У Суркисов отрицают причастность к выводу денег из ПриватБанка и будут идти в суд

Кроме того, компании просили предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов банка соответствующих средств в случае отказа банком от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не соглашается с принятым во вторник постановлением Печерского суда, которое направлено на фактическое взыскание с ПриватБанка около 10 млрд грн в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами, и обжалует его в апелляционном суде.

"Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу", — написал он на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что Кабинет министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев.

"Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", — подчеркнул глава украинского правительства.

О намерении оспорить вердикт Печерского суда заявили также Минфин и Минюст. Нацбанк подверг критике это решение, заявив о законности процедуры bail in при национализации ПриватБанка, однако не будет подавать апелляцию, так как не является стороной по делу.

Как сообщалось, 10 июня 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

В июле 2020 года американское издание Chicago morning star сообщило, что агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил деньги из ПриватБанка во время национализации.

В частности, отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму $361 млн.

Займы на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели.