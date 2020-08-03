  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

У Суркисов отрицают причастность к выводу денег из ПриватБанка и будут идти в суд

Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес оффшорных компаний Суркисов якобы не поступало

ПриватБанк. Фото: Википедия ПриватБанк. Фото: Википедия
ПриватБанк. Фото: Википедия

Американское издание Chicago morning star обнародовало статью о якобы причастности компаний братьев Суркисов к выводу денег из ПриватБанка, однако адвокат украинских бизнесменов назвал эту информацию фальсифицированной.

Об этом защитник Суркисов рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

"Категорически подчеркиваем, что распространенная информация является лживой, не соответствует действительности и является откровенной фальсификацией фактов. Приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом", — заявил он.

Адвокат уточнил, что никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес оффшорных компаний Суркисов (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) не поступало.

"Мы также приняли решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения этой ложной и недостоверной информации и защиты своей деловой репутации", — добавил он.

Читайте также:
Экс-владельцы ПриватБанка отмыли в США почти $800 млн — госбанк

Ранее американское издание Chicago morning star сообщило, что агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил деньги из ПриватБанка во время национализации.

В частности, отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму $361 млн.

"Займы на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", — говорится в расследовании.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Обанкротившиеся банки за полгода выплатили своим кредиторам более 5 млрд грн
Обанкротившиеся банки за полгода выплатили своим кредиторам более 5 млрд грн
Kroll обнаружила источники депозитов Суркисов в ПриватБанке — расследование
Kroll обнаружила источники депозитов Суркисов в ПриватБанке — расследование
ПриватБанк за 6 месяцев 2020 года получил 14 млрд грн прибыли
ПриватБанк за 6 месяцев 2020 года получил 14 млрд грн прибыли
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые не обнаружили "эффекта бабочки" во время "путешествия в прошлое"

  3. ВОЗ призвала готовиться к "очень затяжной" пандемии COVID-19

  4. Компания из Украины выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

  5. Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю (ВИДЕО)

Загрузка...