Kroll обнаружила источники депозитов Суркисов в ПриватБанке — расследование

Следователи компании Kroll, занимающейся корпоративными расследованиями и, обнаружили схему, которая показывает, как олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из ПриватБанка во время его национализации.

Информация содержится в отчете Kroll за 2017 год, пишет издание Chicago Morning Star. Согласно ей, в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с банком, получили кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Кредиты на общую сумму в $361 млн были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых, по-видимому, не было очевидной коммерческой цели", — говорится в расследовании.

По версии следователей, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Первоначально — на срок до двух лет на момент внесения залога на счета ряда компаний, которые впоследствии перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, and Tamplemon Investments LLP. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

"Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам, — говорится в отчете Kroll, — Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипр, были перераспределены и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования. Хотя ссуды, которые были выданы и которые были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней перераспределения кредитов".

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам, деловым партнерам Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркис пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами ПриватБанка, и настаивали на том, что процедура bail-in была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине, Игорь Суркис подал иск в Высокий суд Лондона. В иске, вопреки украинскому разбирательству, была заявлена очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.15 июня 2020 года Большая палата Верховного суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркис против Национального банка Украины: им не удалось оспорить факт их связи с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

Независимое расследование деятельности ПриватБанка компания Kroll проводила с 2016 по 2017 год. Оно показало, что ПриватБанк участвовал в крупномасштабной согласованной схеме мошенничества в течение не менее десяти лет до его национализации, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, которые были представлены Национальным банком Украины в январе 2018 года.

Ранее в ПриватБанке заявили, что его бывшие владельцы отмыли в Соединенных Штатах Америки почти $800 млн.

Проверив дополнительные банковские документы, государственный банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские компании.

В связи с этим банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.