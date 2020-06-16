Дело Суркисов против ПриватБанка: Верховный суд подтвердил законность bail-In

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их денег в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Суд оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции, сообщает LIGA.net.

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"Это однозначная победа, на наш взгляд, суд применил нормы нового банковского закона. Суд частично удовлетворил ходатайство НБУ и Кабмина, у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд. Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но, возможно, будут другие формулировки", — отметил представитель НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что Суркисы не являются связанными лицами с экс-владельцами ПриватБанка.

Как известно, Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализировали ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.

Если бы Суркисы выиграли в Верховном суде, то это поставило бы под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создало прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства — до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.

Напомним, 12 июня Хозяйственный суд Киева закрыл 2 производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году. Дела были закрыты в результате применения "антиколомойского" закона.

Накануне адвокаты НБУ подали заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого "антиколомойского" закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка.

Как сообщалось, 10 июня 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.