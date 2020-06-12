Руководство ПриватБанка вызвали на допрос из-за невыполнения решения суда по делу Суркисов

Члены правления государственного ПриватБанка получили повестки на допрос в прокуратуру города Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами, больше $250 млн депозитов, конвертируемых в капитал банка при его национализации.

Повестки на допрос были отправлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Столярчук, сообщает пресс служба госбанка.

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При этом, как отмечают в банке, документы были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня 2020 года.

"Вызов на допросы руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств ПриватБанк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", — говорится в сообщении пресс-службы госбанка.

Напомним, по итогам решения Киевского апелляционного суда от 15 апреля 2020 года по делу №757/7499/17-ц о фактически взыскании с ПриватБанка больше $250 млн в пользу оффшорных компаний, связанных c семьей Суркисов, государственный исполнитель открыл против банка 6 новых производств. При этом, представленные в рамках исполнительного производства жалобы ПриватБанка на незаконность таких действий фактически были проигнорированы Печерским районным судом Киева, а соответствующее обращение в Министерство юстиции осталось без ответа.

Также ПриватБанк обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям 6 компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства.

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Как сообщалось, 10 июня 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

Предполагается, что 15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка в любое время национализации (bail-in).

Важно отметить, что решение суда о статусе связанности семьи Суркисов не влияет на решение НБУ о национализации и об обмене денег вкладчиков на акции банка (bail-in).