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Банки 1 час назад

ПриватБанк хочет отсудить у Суркисов более 400 млн грн

Банк обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы вернуть 407 млн грн

Фото: The Page Фото: The Page
Фото: The Page

22 мая ПриватБанк обратился в Окружной административный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд с двумя заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК "Динамо" Киев", принадлежащих семье Суркисов.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, согласно этим постановлениям с ПриватБанка было взыскано почти 407 млн грн еще в 2018 году.

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Основанием для подачи заявлений стали установленные ПриватБанком обстоятельства, что сам господин Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".

Такое подтверждение содержится в иске Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком.

Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалась и опровергается Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине. Украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК "Динамо" Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1".

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ПриватБанк считает, что решения по делам А-Банка и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме этого, по этим обстоятельствам должна быть подтверждена законность определения Игоря Суркиса связанным с ПриватБанком лицом.

Как сообщалось, 13 апреля 2020 года под зданием Киевского апелляционного суда партия "Демократична Сокира", несмотря на карантинные ограничения, провела онлайн акцию протеста против братьев Суркисов, которые судятся с ПриватБанком.

15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил жалобу ПриватБанка и подтвердил решение Печерского райсуда об обязательстве банка вернуть $250 млн оффшорным компаниям семьи Суркисов.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что судебного решения о взыскании братьями Суркисами $250 млн (7 млрд грн) с государственного ПриватБанка на сегодняшний день не существует.

В Кабмине также заявили, что Министерство юстиции, как орган, исполняющий судебные решения, пока не собирается взимать 7 млрд грн с госбанка в пользу семьи Суркисов.

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