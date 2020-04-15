Апелляционный суд поддержал взыскание 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу компаний Суркисов

Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Об этом со ссылкой на информацию представителей ПриватБанка сообщает "НВ Бизнес".

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Известно, что апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.

Как отмечается, эти деньги госбанк планирует выплатить в виде дивидендов в госбюджет Украины. Но из-за решений судов бюджет страны может не получить указанные средства.

Напомним, 25 февраля 2020 года судья Печерского райсуда Киева Пидпалый, решая вопрос о разъяснении по заявлению государственного исполнителя Минюста, постановления об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшоры Суркисов), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям деньги, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012—2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 года — это $259 млн.

На этом фоне вспыхнул публичный конфликт общественности и ПриватБанка с министром юстиции Денисом Малюськой. Министр Малюська заявил, что исполнитель защищает интересы банка.

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Так, судья Пидпалый фактически решил раньше спор между офшорами и ПриватБанком, который решается в суде Республики Кипр. В частности, сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело №2510/2017 по иску шести офшоров к ПриватБанку о выплате в их пользу денежных средств на основании депозитных договоров.

Из текста судебного решения следует, что этот спор судья Пидпалый фактически решил в рамках остановленного судебного производства путем разъяснения постановления об обеспечении иска в таком деле, чем внес новые данные и обязательства к содержанию такого решения. При этом, поскольку такие офшорные компании являются связанными с ПриватБанком лицами, то денежные средства, которые ими были размещены на депозитных счетах, еще 20 декабря 2016 года, во время национализации, были привлечены к проведению процедуры bail-in (техническая процедура национализации), за счет которой увеличивается уставный капитал банка.

Отметим, что привлечение денежных средств до проведения процедуры bail-in офшоры сейчас 6 английских компаний братьев Суркисов оспаривают в административном суде Украины (дело № 826/1317/17 находится на рассмотрении в Шестом апелляционном административном суде, рассмотрение пока остановлено до рассмотрения дела №2510/2017 судом Республики Кипр).

Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также Большая палата Верховного суда 27 апреля продолжит рассматривать кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов.

Последнее заседание по этому дело в Верховном суде 16 марта продлилось более 9,5 часов.

Как известно, во время работы временной администрации в Приватбанке по процедуре конвертации денег инсайдеров банка в капитал (bail-in) семью Суркисов также признали связанным лицами.

В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов. Кроме того, этот суд отменил приказы временного администратора ПриватБанка, которые касались счетов физлиц.

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В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги. Во время рассмотрения этих дел Нацбанк указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский являются акционерами, в частности, телеканала "1+1", что указывает о связи Суркиса с бывшими собственниками ПриватБанка. Потому и родственники Игоря Суркиса считаются инсайдерами ПриватБанка до его национализации.

Как ожидается, если Большая палата ВС примет решение в пользу Суркисов, то и другие лица смогут оспорить свою связанность с банком, тогда государство может потерять около 30 млрд грн (сумма bail-in).

Напомним, 13 апреля под зданием Киевского апелляционного суда партия "Демократична Сокира", несмотря на карантинные ограничения, провела онлайн акцию протеста против братьев Суркисов, которые судятся с ПриватБанком.