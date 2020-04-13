В Киеве под стенами суда устроили zoom-пикет против братьев Суркисов (ФОТО)

В понедельник, 13 апреля, под зданием Киевского апелляционного суда партия "Демократична Сокира", несмотря на карантинные ограничения, провела онлайн акцию протеста против братьев Суркисов, которые судятся с "ПриватБанком".

"В связи с большой вероятностью, что суд и государственный исполнитель "сыграют" в интересах Суркисов, а не закона и государства, партия провела под судом акцию", — говорится в сообщении организации.

Учитывая запрет на массовые собрания людей больше 10 человек в связи с эпидемией коронавируса, участниками акции стали пользователи интернета, которые присоединились к ней с помощью онлайн-сервиса Zoom: под судом был установлен экран, на котором демонстрировались участники акции. В партии отмечают, что участниками митинга стали более 100 человек из Украины и других стран.

"Мы провели карантинный митинг с применением новейших технологий и первую в мире Zoom-демонстрацию с количеством участников более сотни. В этом мероприятии смогли принять участие граждане не только из разных уголков Украины, но и из других государств. На акции в прямом эфире выступили сторонники партии из Варшавы, Кракова, Краматорска", — сообщили в партии.

По словам соучредителя партии Антона Швеца, в данном судебном деле Украина может потерять огромные деньги.

"Несмотря на остановленное производство дела в суде, государственный исполнитель обратился за разъяснениями постановления о снятии средств со счета банков. Якобы тоже правильное решение, но с обжалованием в апелляционную инстанцию ​​государственный исполнитель обратилась без участия Приватбанка. То есть банк пока даже не имеет доступа в судебное заседание, в котором будет решаться судьба его счетов. Такие действия государственного исполнителя нас, мягко говоря, удивили. С соответствующим вопросом вчера состоялось массовое обращение неравнодушных людей к главному руководителю госисполнителей — министру юстиции Денису Малюське. Однако сначала господин Малюська включил режим "сам дурак", не объясняя ничего по сути, и просто всех обратившихся поливал грязью. А сегодня министр юстиции таки взял на себя ответственность за действия государственного исполнителя. Ну как взял? Снова в своем стиле написал, что все ничего не понимают, а на самом деле его ведомство защищает интересы Приватбанка и не отдаст государство на поругание Суркисам. Что ж, посмотрим уже совсем скоро — на кого на самом деле работает министр юстиции Денис Малюська" — заявил Швец.

Как известно, 25 февраля 2020 года судья Печерского районного суда Киева Пидпалый принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать ряду оффшорных компаний братьев Суркисов средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанка еще в 2012—2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитных договоров до 17 февраля 2020 — это более $250 млн.

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8 апреля, в Киевском апелляционном суде начался процесс по апелляции Государственной исполнительной службы на решение судьи Пидпалого. На заседание суда в тот день не допустили ПриватБанк и Минфин, на фоне чего вспыхнул скандал вокруг министра юстиции Дениса Малюськи, который заявил, что исполнитель защищает интересы банка.

Сегодня, 13 апреля, представители ПриватБанка "таки прорвались" в суд, однако заседание снова перенесли — теперь на 15 апреля. Также сегодня было решено привлечь в качестве участника разбирательства Кабинет министров Украины.

"По сути это будет представительство от Минюста, — отметили в партии "Демократична Сокира". — Так что там, господин Малюська, говорили сами справитесь? Что, при дневном свете, когда тысячи глаз направлены на вас, сложнее "покончить" банковскую систему? Если кто-то из сторонников Суркисов думает, что утомит нас своими переносами заседаний и мы отвлечемся — не надейтесь", — говорится в заявлении партии.

В итоге Киевский апелляционный суд перенес на 15 апреля рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов, о чем сегодня сообщила пресс-служба банка.