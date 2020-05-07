Минюст потребовал от ПриватБанка выплатить Суркисам $250 млн

ПриватБанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 4 новых постановления об открытии исполнительных производств.

Они касаются принудительной выплаты компаниям, связанным с семьей Суркисов, более $250 млн по решению суда, сообщает в четверг, 7 мая, пресс-служба госбанка.

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В частности, постановления касаются принудительного выполнения ПриватБанком решения Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года о выплате компаниям, связанным с семьей Суркисов, более $250 млн по прекращенным в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжают совершаться незаконные действия при принудительном исполнении постановления Печерского райсуда от 9 феварля 2017 года, ПриватБанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием предоставить правовую оценку действиям государственного исполнителя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 апреля 2020 года под зданием Киевского апелляционного суда партия "Демократична Сокира", несмотря на карантинные ограничения, провела онлайн акцию протеста против братьев Суркисов, которые судятся с ПриватБанком.

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15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил жалобу ПриватБанка и подтвердил решение Печерского райсуда об обязательстве банка вернуть $250 млн оффшорным компаниям семьи Суркисов.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что судебного решения о взыскании братьями Суркисами $250 млн (7 млрд грн) с государственного ПриватБанка на сегодняшний день не существует.

В Кабмине также заявили, что Министерство юстиции, как орган, исполняющий судебные решения, пока не собирается взимать 7 млрд грн с госбанка в пользу семьи Суркисов.