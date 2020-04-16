Минюст не собирается взимать деньги из ПриватБанка в пользу Суркисов по решению суда

Министерство юстиции Украины не намерено взимать "миллиарды гривен" из государственного ПриватБанка в пользу семьи Суркисов по последнему решению Апелляционного суда.

Об этом говорится в объяснении ведомства по поводу дела ПриватБанка, опубликованном в Facebook.

В частности, Минюст напомнил, что в феврале 2017 года судом обеспечен иск иностранных компаний и вынесено постановление, которым установлена ​​обязанность ПАО "КБ "ПРИВАТБАНК" по надлежащему выполнению условий договоров.

"Именно тогда суд решил, что депозиты должны обслуживаться беспрепятственно. При этом решение суда не предусматривает взыскание денег и имеет обязывающий характер. В апреле 2017 года по апелляционной жалобе ОАО "КБ "ПРИВАТБАНК" указанное выше постановление было пересмотрено и оставлено без изменений Апелляционным судом Киева", — говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве юстиции, на основании заявления ПриватБанка, предоставленном в 2019 году, государственный исполнитель обратился в суд о разъяснении постановления об обеспечении иска. Соответствующее разъяснение было предоставлено и в дальнейшем было обжаловано в Апелляционном суде Киева, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Однако ходатайство дать разъяснение судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить определения, вынесенного в 2017 году. Закон не позволяет "разъяснению" отменить действие судебного решения, вынесенного 3 года назад. Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса, указанное постановление суда апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке", — отметили в Минюсте.

Там также рассказали о дальнейших своих действиях.

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов из ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег из банка. Такое развертывание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", — заявили в ведомстве.

При этом там добавили, что задача Минюста — выполнять судебные решения, и что министерство не влияет на судебную систему, которая является независимой, и "не вмешивается в спор двух хозяйствующих субъектов".

Напомним, Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.