Дело Суркисов: Верховный суд объявил перерыв на неопределенный срок

Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределенный срок в рассмотрении дела об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, суд завершил изучение материалов дела, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учетом эпидемиологической ситуации", — сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

В целом же заседание Палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in продолжалось более 9 часов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За время заседания суд отклонил ходатайство Укргазбанка об отложении рассмотрения дела из-за карантина, а также ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам уголовного дела Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.

Читайте также: Верховный суд взял паузу по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке до 31 января

Кроме того, суд отклонил ходатайство о допуске представителей Европейского союза на заседание суда. Вместе с тем в середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу Суркисов, а именно: поддержали иск семьи об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже выкупило государство за 1 грн.

Перед этим Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для НБУ, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.