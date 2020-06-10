Суд стал на сторону Суркисов в разбирательстве с ПриватБанком

Сегодня, 10 июня 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP), связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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Тогда Кабмин, как третья сторона, был привлечен к процессу, что дало ему возможность подать соответствующую апелляцию.

Напомним, 25 февраля 2020 года судья Печерского райсуда Киева Пидпалый, решая вопрос о разъяснении по заявлению государственного исполнителя Минюста, постановления об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшоры Суркисов), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям деньги, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012—2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 года — это $259 млн.

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Так, судья Пидпалый фактически решил раньше спор между офшорами и ПриватБанком, который решается в суде Республики Кипр. В частности, сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело №2510/2017 по иску шести офшоров к ПриватБанку о выплате в их пользу денежных средств на основании депозитных договоров.

Из текста судебного решения следует, что этот спор судья Пидпалый фактически решил в рамках остановленного судебного производства путем разъяснения постановления об обеспечении иска в таком деле, чем внес новые данные и обязательства к содержанию такого решения.

При этом, поскольку такие офшорные компании являются связанными с ПриватБанком лицами, то денежные средства, которые ими были размещены на депозитных счетах, еще 20 декабря 2016 года, во время национализации, были привлечены к проведению процедуры bail-in (техническая процедура национализации), за счет которой увеличивается уставный капитал банка.

Отметим, что привлечение денежных средств до проведения процедуры bail-in офшоры сейчас 6 английских компаний братьев Суркисов оспаривают в Административном суде Украины (дело № 826/1317/17 находится на рассмотрении в Шестом апелляционном административном суде, рассмотрение пока остановлено до рассмотрения дела №2510/2017 судом Республики Кипр).

15 апреля Киевский апелляционный суд в среду оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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Как сообщалось, 13 апреля 2020 года под зданием Киевского апелляционного суда партия "Демократична Сокира", несмотря на карантинные ограничения, провела онлайн акцию протеста против братьев Суркисов, которые судятся с ПриватБанком.

15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил жалобу ПриватБанка и подтвердил решение Печерского райсуда об обязательстве банка вернуть $250 млн оффшорным компаниям семьи Суркисов.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что судебного решения о взыскании братьями Суркисами $250 млн (7 млрд грн) с государственного ПриватБанка на сегодняшний день не существует.

В Кабмине также заявили, что Министерство юстиции, как орган, исполняющий судебные решения, пока не собирается взимать 7 млрд грн с госбанка в пользу семьи Суркисов.