Гонтарева: дело о поджоге моего дома не расследуется

Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что уголовное производство о поджоге ее жилого дома не расследуется.

Об этом она сказала в интервью "НВ Бизнес".

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"По делу в Украине ничего не происходит. Конечно, мы сразу же написали заявления и дело возбудили. На всех камерах видно, как мой дом сожгли за 28 секунд. Забросили два огромных рюкзака с зажигательной смесью и военный файер. Когда через 20 минут приехали пожарные, они не могли 300-метровый дом даже за 3 часа потушить, такое количество зажигательной смеси было использовано", — утверждает экс-глава НБУ.

По ее словам, автомобиль сожгли так же.

"И мы обратились, чтобы два этих дела объединили в одно. Вот их объединили, а дальше ничего не происходит. Единственное новое — это утечка информации на сайте "Трубу прорвало" — разговоры (экс-главы Государственного бюро расследований Романа) Трубы, о том, что надо "кошмарить" Гонтареву, и он получил такое задание с АП. То есть, это Администрация президента дала задание давить на меня психологически, а уже следующей ночью машину взрывают, затем в квартиру вламываются и сжигают дом. Есть о чем подумать", — отметила Гонтарева.

Она также заявила, что в инциденте с машиной, который произошел в Лондоне, полиция не нашла ничего подозрительного.

"Они сначала думали, что это обычный инцидент, и инициировали расследование только потому, что, пока находилась в госпитале, взорвали машину сына, потом люди в черных масках взломали двери в квартиру, в которой уже 20 лет никто не жил и искать там было нечего. Но это было такое показательное выступление. И через неделю сожгли мой дом. После этого британская полиция гораздо пристальнее расследовала эпизод, когда меня сбили, но на сегодня ничего подозрительного не обнаружено. В полиции считают, что это ДТП, и мы не будем спекулировать на этом", — рассказала Гонтарева.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавила НБУ в июне 2014 года. В апреле 2017 года она официально подала заявление об отставке. Верховная Рада 15 марта 2018 года уволила Гонтареву с должности главы центробанка. До назначения главой НБУ Гонтарева была совладельцем и главой совета директоров группы ICU.

В конце сентября 2019 года неизвестные сожгли дотла дом Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, подбросив в здание бутылку с зажигательной смесью.