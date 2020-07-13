Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева раскритиковала президента Владимира Зеленского за жалобы на крепкую гривну. Об этом сообщает "Новое время".

В комментарии изданию бывший банкир припомнила слова украинского гаранта, сказанные им накануне выборов на публичных дебатах.

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"Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: "Почему ваша Гонтарева обвалила курс?". А теперь он требует девальвировать гривню до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…", — сказала Гонтарева.

Она добавила, что Украина с трудом добилась финансовой стабильности, перешла на плавающий курс, и уже пять лет живет со стабильным рыночным курсом, а тут "такой демарш президента".

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Напомним, ранее на встрече с бизнесменами Черновецкой области президент Владимир Зеленский пожаловался на текущий курс гривни. Лидер страны отметил, что из-за курса гривни, установившегося в стране в последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Впрочем, скандальное заявление недавно сделала и сама Гонтарева — она заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока украинский гарант не назначит независимого председателя Национального банка Украины.

По ее словам, без серьезного давления со стороны МВФ Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

На высказывание тут же отреагировала Служба безопасности Украины — там обвинили экс-главу Нацбанка в попытке "нанести ущерб национальной безопасности государства" и призвали всех бывших чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".