СБУ отругала экс-главу Нацбанка Гонтареву за призыв МВФ не сотрудничать с Украиной

Служба безопасности Украины обвинила экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в попытке "нанести ущерб национальной безопасности государства" за ее заявление о том, что МВФ должен прекратить сотрудничество с Украиной.

Об этом идет речь в распространенном вечером 8 июля заявлении СБУ на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать от нее досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым распространение заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", — говорится в заявлении СБУ.

В СБУ также призвали всех бывших чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

Отметим, ранее Валерия Гонтарева в интервью изданию The Central Banker заявила, что МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Национального банка Украины. Без серьезного давления со стороны МВФ Зеленский, по мнению Гонтаревой, скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

"Я не удивлена, что он (глава НБУ Яков Смолий — Delo.ua) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, таких как Дубинский", — заявила она.

Гонтарева добавила, что МВФ и страны G7 много говорили о необходимости уважать независимость Национального банка, но эти слова не дали никакого результата.

"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украине, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы, — добавила Гонтарева. - Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты".

В интервью Гонтарева также сказала, что команда Зеленского "обманула МВФ". "Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия", — сказала экс-глава Нацбанка Украины.

Напомним, как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением на Нацбанк. Позже он объяснил свое решение тем, что давление заключалось в рекомендованном к принятию Радой парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проекте постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебных исках и решениях, а также поступившем от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представлении о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.