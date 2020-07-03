Смолий объяснил, какое политическое давление он имел ввиду, подавая в отставку

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий объяснил, какое "системное политическое давление" на центробанк он имел ввиду, когда подал в отставку с поста. По его словам, он говорил о рекомендованном парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проекте постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебных исках и решениях, а также поступившем от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представлении о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

Об этом он заявил на встрече правления Нацбанка с бизнесом, передает "Интерфакс-Украина".

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ — только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы..., а также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", — отметил он.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", — добавил Смолий.

Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года..., когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция — это "катастрофа для Украины" ..., невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", — резюмировал глава НБУ.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

"Правление остается на своих должностях на термин каденции, и я не думаю, что тут one-man show, решения принимаются коллегиально. Поэтому ... изменение политики или смена курса при этой команде будут невозможными", — сообщил в ходе встречи Смолий.

Он также добавил, что не видит причин для смены наработок и курса, который выбрал центробанк. "Поэтому будем рассчитывать, что все будет хорошо и будет двигаться в том русле, в котором мы работаем сейчас", — отметил он.

Глава НБУ полагает, что МВФ и стейкхолдеры, которые работали по размещению евробондов, не должны "ориентироваться на персоналии".

"В первую очередь мы работаем и работали с институциями. Если мы говорим о том, что мы сохраняем в дальнейшем те принципы, которые были заложены, такие как институциональная независимость, то я не вижу оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения как в нашей политике, так и с инвесторами", — добавил он.

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Напомним, что нынешний председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением. Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

Кандидатом на пост главы НБУ может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Заявление об отставке Смолия вызвало бурю на валютном рынке. Кроме того, на фоне новостей об отставке нынешнего главы НБУ Украина приняла решение об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд.