Президент Зеленский пожаловался на курс и независимость Национального банка

Несмотря поддержку независимости Национального банка Украины президент Владимир Зеленский настаивает, что из-за курса гривны, установившегося в стране в последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Такое заявление сделал гарант на встрече с бизнесменами Черновецкой области в среду, 8 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись через этот курс, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нас говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д. И вы это прекрасно все знаете", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что все предприниматели понимают ситуацию вокруг главы Национального банка Украины. Он добавил — вокруг хватает "людей, которые "помогают" Украине", приведя в пример заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ нужно не оказывать поддержку Украине, пока не будет назначен независимый глава НБУ.

"Мы вас прекрасно понимаем, мы знаем сколько из-за этого курс украинских предприятий просто закрылись. И все остальное, и COVID-19... Выйдем из этой ситуации, все стабилизируем, я в этом уверен", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Валерия Гонтарева в интервью изданию The Central Banker заявила: МВФ должно "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Национального банка Украины. Без серьезного давления со стороны МВФ Зеленский, по мнению Гонтаревой, скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.