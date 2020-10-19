ПриватБанк фактически отстранен от влияния на латвийский PrivatBank — член правления

Украинский государственный ПриватБанк, с 2016 года не имеющий большинства акций в дочернем латвийском PrivatBank, но остающийся его крупнейшим акционером, ныне фактически отстранен от влияния на это финучреждение из-за позиции других владельцев. Об этом рассказала в интервью "Интерфакс-Украина" член правления ПриватБанка Анна Самарина.

По ее словам, нанятая ПриватБанком для продажи пакета в 46,54% акций PrivatBank компания FinPoint Investment Advisors провела огромную работу по поиску покупателей, однако результата она пока не дала, несмотря на поиск всех возможных конфигураций. Самарина отметила, что основная проблема отсутствия покупателей — в желании потенциальных инвесторов купить банк целиком, на что не согласны его другие акционеры.

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"Мы по-прежнему имеем намерение юридически выйти из состава акционеров, так как фактически мы полностью блокированы от управления компанией. Наши рекомендации не принимаются во внимание менеджментом, наши подходы к улучшению ситуации в компании не находят поддержки у других акционеров. При этом, если позиция других участников не изменится, наше намерение останется намерением", — сказала она.

Как отметила Самарина, в ходе общих собраний акционеров в подавляющем большинстве случаев голос украинского госбанка единственный и прямо противоречит голосам остальных акционеров, как правило, согласным друг с другом. Это группа частных лиц с долей 27%, три кипрских компании и компания из Белиза.

При этом, как отметила член правления ПриватБанка, открытым остается вопрос, что думает по поводу этой ситуации латвийский регулятор.

"В банке не происходят никакие кардинальные изменения, он продолжает проедать капитал, менеджмент не может вывести банк из этого состояния. Обычно такая ситуация в рыночной практике ведет к ликвидации. Для любого регулятора — такой конфликт между акционерами — это красная тряпка, и мы невольные заложники этого конфликта", — сказала она.

Самарина отказалась отвечать на вопрос, претендует ли ПриватБанк на пакеты акций своих бывших владельцев в латвийском PrivatBank в качестве активов, которые могут быть арестованы в рамках судебных споров по возмещению ущерба. Оценочная стоимость 46,5% PrivatBank, по ее словам, так является конфиденциальной информацией.

"Мы не можем ею делиться по условиям соглашения с потенциальным инвестором. Что касается стоимости в нашем балансе, то она стремится к нулю и была обесценена после национализации на основании заключения независимого сертифицированного оценщика", — сказала член правления.

Она добавила, что ПриватБанк прекратил любую финансовую деятельность с латвийским PrivatBank, корреспондентские отношения с ним отсутствуют. В целом же стратегия госбанка не предполагает развития бизнеса за границей.

Напомним, ПриватБанк выставил "дочку" в Латвии на продажу еще в конце 2017 года.