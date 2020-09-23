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Банки 30 минут назад

ПриватБанк резко снизил ставки финансирования покупки новых авто

Максимальная ставка на покупку нового авто снижена с 14,9% до 12,8% годовых

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Руководство АО "ПриватБанк" объявило о значительном снижении ставок по программам финансирования покупки новых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, с 22 сентября 2020 года максимальная ставка на покупку нового авто (с первоначальным взносом 10% и сроком кредитования 7 лет) снижена с 14,9% до 12,8% годовых.

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Минимальная ставка по договору с первоначальным взносом 60% стоимости машины и сроком до 4-х лет отныне составляет 0,01% годовых.

Также банком значительно снижены ставки финансирования покупки авто по партнерским программам с крупнейшими автодилерами, которые в большинстве случаев составляют от 0,01% до 4,3%.

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Напомним, в июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин.

По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

В то же время майский рынок новых легковых автомобилей уменьшился на 15%.

В течение этого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.

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