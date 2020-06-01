Рынок новых легковых авто в Украине в мае уменьшился на 15%

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%.

В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин, сообщает "Укравтопром".

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Известно, что только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. К этому времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в очередных сервисных центрах по электронным каналам связи.

Указано, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и в 2019 году, стала Toyota. В течение месяца 1026 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Однако от своего прошлогоднего результата компания отстала на 17%.

На втором месте снова Renault, в активе которой 851 регистрация, что на 12% меньше чем годом ранее.

Третья позиция и рост в 51% у Kia, автомобили которой избрал 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили поднял вверх в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступени.

На четвертом месте — Skoda, которая годом ранее занимала 6 место. Но, несмотря на подъем в рейтинге, реализация таки авто сократилась на 9% — до 289 единиц.

Завершает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто — Mercedes-Benz, занимавший в 2019 году лишь 14 позицию. Майский спрос на автомобили с трехлучевой звездой в Украине вырос на 71%.

В то же время бестселлером месяца стал автомобиль Kia Sportage с результатом — 593 регистрации.

Как отмечается, всего за 5 месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тысяч легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшие следом ограничительные меры негативно повлияли на продажи автомобилей. В частности, в марте реализация автомобилей в ЕС упала на 55,1% в годовом выражении.