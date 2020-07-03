В июне спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 21%

В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

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По данным ассоциации, лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт.

Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место, потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем 106 зарегистрированных машин. На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составила 82 единицы.

Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.

Замыкает ТОП-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).

Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 4,1 тысячи новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Напомним, что в мае 2020 года украинские предприятия изготовили всего лишь 126 единиц автотранспортной техники, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тоже время майский рынок новых легковых автомобилей уменьшился на 15%. В течение этого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.