Бизнес 30 минут назад

В июне спрос на новые коммерческие автомобили снизился на 21%

Всего за июнь было продано 760 машин

В Украине упал спрос на новые коммерческие автомобили. Фото: avtomaniya.com В Украине упал спрос на новые коммерческие автомобили. Фото: avtomaniya.com
В Украине упал спрос на новые коммерческие автомобили. Фото: avtomaniya.com

В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным ассоциации, лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт.

Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место, потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем 106 зарегистрированных машин. На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составила 82 единицы.

Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.

Замыкает ТОП-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).

Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 4,1 тысячи новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.

Читайте также:
В Украине выросла регистрация подержанных импортных авто

Напомним, что в мае 2020 года украинские предприятия изготовили всего лишь 126 единиц автотранспортной техники, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тоже время майский рынок новых легковых автомобилей уменьшился на 15%. В течение этого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире
Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире
Украинский авторынок в июне полностью восстановился и пошел в рост
Украинский авторынок в июне полностью восстановился и пошел в рост
В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии
В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. В Украине за сутки коронавирусом заболели 876 человек — это на 344 больше, чем днем ранее

  4. Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

  5. Завод "Океан" готов по себестоимости восстановить разрушенные мосты на Западе Украины

Загрузка...