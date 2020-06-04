В Украине выросла регистрация подержанных импортных авто

В Украине после восстановления полноценной работы сервисных центров МВД возобновилась регистрация подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

В мае 2020 года более 30,6 тысяч таких автомобилей получили украинские регистрационные номера, сообщает "Укравтопром".

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По сравнению с маем 2019 года, регистрация импортируемого легкового секонд-хенда выросла на 28% и превысила регистрацию новых машин в 5,2 раза.

Выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В мае такие автомобили охватили 64% первичной регистрации импортируемых авто с пробегом.

В то же время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО — около 10%, и 5% пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается самых популярных моделей среди легковых авто, которые перешли на украинские номера, то в мае ими были:

- Volkswagen Passat — 1457 штук;

- Nissan Rogue — 1225 штук;

- Ford Focus — 1202 штук;

- Volkswagen Jetta — 1132 штуки;

- Renault Megane — 1062 штуки.

Указано, что всего за 5 месяцев с начала 2020 года украинскую прописку получили 110,2 тысячи единиц легковых авто бывших в эксплуатации, против 29,8 тысяч единиц новых машин.

Напомним, майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6000 новых машин.