ПриватБанк закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн

Государственный ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов. Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило банку нарастить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29%. По итогам января-сентября этот показатель составил 13 млрд грн.

Чистый процентный доход финучреждения, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего. По итогам девяти месяцев текущего года он составил 15,9 млрд грн.

Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций в январе-сентябре ПриватБанк получил 19 млрд грн прибыли.

Другая часть прибыли — результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили улучшение финрезультата от облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при его национализации. На этом банк заработал за девять месяцев 18,4 млрд грн.

В то же время переоценка этих облигаций была частично нивелирована колебаниями валютных курсов, что в январе-сентябре принесло банку 7,5 млрд грн убытков.

ПриватБанк также отмечает, что продолжил в третьем квартале формировать страховые резервы под возможные убытки в результате последствий пандемии Covid-19, хотя основная часть таких резервов была сформирована ранее.

Напомним, за девять месяцев 2020 года украинские банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн.