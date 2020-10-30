  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

ПриватБанк закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн

Рост прибыли обеспечен главным образом ростом комиссионных доходов

Вывеска ПриватБанка. Фото: Журнал Житомира Вывеска ПриватБанка. Фото: Журнал Житомира
Вывеска ПриватБанка. Фото: Журнал Житомира

Государственный ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов. Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило банку нарастить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29%. По итогам января-сентября этот показатель составил 13 млрд грн.

Кратко и по делу в Telegram

Чистый процентный доход финучреждения, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего. По итогам девяти месяцев текущего года он составил 15,9 млрд грн.

Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций в январе-сентябре ПриватБанк получил 19 млрд грн прибыли.

Читайте также:
ПриватБанк фактически отстранен от влияния на латвийский PrivatBank — член правления

Другая часть прибыли — результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили улучшение финрезультата от облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при его национализации. На этом банк заработал за девять месяцев 18,4 млрд грн.

В то же время переоценка этих облигаций была частично нивелирована колебаниями валютных курсов, что в январе-сентябре принесло банку 7,5 млрд грн убытков.

ПриватБанк также отмечает, что продолжил в третьем квартале формировать страховые резервы под возможные убытки в результате последствий пандемии Covid-19, хотя основная часть таких резервов была сформирована ранее.

Напомним, за девять месяцев 2020 года украинские банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За 3,5 года из Украины вывели $25 млрд в пользу внешних кредиторов — Данилишин
За 3,5 года из Украины вывели $25 млрд в пользу внешних кредиторов — Данилишин
МВФ рекомендовал увеличить гарантии по вкладам лишь до 300 тысяч грн — ФГВФЛ
МВФ рекомендовал увеличить гарантии по вкладам лишь до 300 тысяч грн — ФГВФЛ
Прибыль украинских банков упала почти на четверть — НБУ
Прибыль украинских банков упала почти на четверть — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ

  3. В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на 2021 год

  4. Экс-сотрудник НКЦБФР пролетел через Майдан Независимости, сбив насмерть двух людей (ВИДЕО)

  5. Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...