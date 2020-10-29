Прибыль украинских банков упала почти на четверть — НБУ

За девять месяцев 2020 года украинские банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в III квартале текущего года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.

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По информации НБУ, основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн.

В Нацбанке отмечают, что общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также роста неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

Так, темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов банков были самыми низкими за последние четыре года. После падения по результатам первого полугодия на 1,5%, чистый комиссионный доход восстановился к уровню аналогичного периода прошлого года и за 9 месяцев вырос на 0,01%. Чистый процентный доход за девять месяцев в годовом измерении вырос на 4,2%, по сравнению с 3,9% за I полугодие 2020 года.

В то же время, как информируют в НБУ, объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

"По состоянию на 1 октября 2020 года, из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн. Прибыль за девять месяцев была сформирована, в основном, ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн)", — сообщили в НБУ.

Напомним, в январе-апреле 2020 года чистая прибыль украинских банков составила 25,2 млрд грн, что на 39,2% больше показателя 2019 года.