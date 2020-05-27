Банки Украины в апреле получили 9 млрд грн прибыли

Украинские банки в апреле 2020 года получили 9,2 млрд грн прибыли.

Об этом следует из данных на сайте Национального банка Украины.

Указано, что доходы банков в январе-апреле выросли на 16,8% и составили 90 млрд грн.

В частности, процентные доходы выросли на 0,4% до 50,78 млрд грн, а комиссионные доходы — на 10,6% до 20,96 млрд грн.

При этом результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился почти в 4 раза — до 15,19 млрд грн.

Как отмечается, в январе-апреле 2020 года чистая прибыль украинских банков составила 25,2 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,1 млрд грн).

В то же время расходы банков увеличились почти на 10% до 64,8 млрд грн.

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В частности:

- процентные расходы уменьшились с 24,54 до 23,36 млрд грн;

- комиссионные расходы выросли на 37,5% до 7,22 млрд грн;

- общие административные расходы — на 13,7% до 21,98 млрд грн;

- отчисления в резервы — на 47,8% до 6,15 млрд грн.

Напомним, после того, как в январе платежеспособные банки заработали 6,6 млрд грн, в марте их прибыль из-за карантина сократилась. По сравнению с январем-февралем 2020 года, прибыль выросла лишь на 97 млн ​​грн. Всего за 1 квартал банки заработали 15,97 млрд грн.

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Как известно, в январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.

По данным НБУ, прибыль банков за 2019 года составила 42,7 млрд грн.

В 2018 году банковский сектор впервые за 5 лет получил прибыль — она составила исторические 15 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 мая 2020 года, общая сумма вкладов физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составила 524,33 млрд грн.