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Банки 20 минут назад

Мonobank отказался работать с банком Тигипко

Monobank оставляет Универсал Банк, А-Банк и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будет

Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС
Фото: 2ГИС

С 1 июня Мonobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью "Минфину"

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"У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса", — прокомментировал Олег Гороховский.

Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.

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"Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн", — написал автор отзыва.

Напомним, в ноябре 2017 года экс-топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский запустили первый полностью мобильный банк Monobank.

В декабре 2017 года Национальный банк Украины заявил, что работа первого в Украине виртуального банка полностью законна. В Нацбанке уточнили, что сотрудники банков могут проводить идентификацию клиентов за пределами отделений при условии личного присутствия клиента.

В июле 2018 года Monobank объявил о выпуске 300 тысяч карт.

В июне 2019 года Monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA.

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