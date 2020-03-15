monobank ввел дополнительную категорию кэшбека — "Карантин"

Украинский онлайн-банк monobank подключил всем своим клиентам дополнительную категорию кэшбек под названием "Карантин".

Об этом в своем телеграмм-канале написал соучредитель проекта Олег Гороховский, сообщает "Минфин".

"Совершая покупки на PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play до конца марта 2020 года, вы получаете 20% кэшбек от monobank", — написал Гороховский.

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При этом он добавил, что в списке активных категорий кэшбек в приложении может появиться в течение 24 часов.

Ранее один из самых популярных порносайтов в мире Pornhub из-за коронавирусной инфекции открыл итальянцам бесплатный премиум-доступ. Кроме того, такое же решение приняло руководство xHamster, который также входит в тройку самых популярных порно-сайтов.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.